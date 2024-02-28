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США атакували понад 200 об'єктів хуситів у Ємені

Фото: США атакували рекордну кількість об'єктів єменських хуситів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати завдали ударів по 230 цілях в Ємені після нападів повстанців-хуситів на судна у Червоному морі.

Про це заявив заступник помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Деніел Шапіро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Під час виступу на засіданні підкомітету Сенатського комітету в закордонних справах, Шапіро зазначив, що американські удари, ймовірно, знищили сотні одиниць зброї хуситів. Водночас, за його словами, угруповання "прагне продовжувати морські атаки з використанням своїх запасів зброї, що залишилися".

Свідчення Шапіро і посланника США з питань конфлікту в Ємені Тіма Лендеркінга, стали першими свідченнями в Конгресі, наданими офіційними особами з початку ракетних ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені.

Голова Сенатського комітету з закордонних справ Бен Кардін та голова підкомітету цього комітету з питань Близького Сходу Кріс Мерфі на слуханнях зазначили, що Конгрес США повинен дозволити виконавчій владі завдати ударів по позиціях хуситів.

Удари по хуситах

З листопада 2023 року єменські хусити з радикального ісламського угруповання "Ансар Аллах", яке підтримує Іран, почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та у Червоному морі. Перші напади співпали з початком війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

17 січня Сполучені Штати внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій.

27 лютого військові знищили три надводні дрони, дві протикорабельні ракети та один ударний беспілотник хуситів, якими бойовики планували атакувати комерційні судна у Червоному морі.

Днем раніше західна військова коаліція знищила підземні сховища ракет і дронів хуситів.

Бойовики за підтримки Ірану готуються до тривалої війни зі США у Червоному морі.

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Ємен