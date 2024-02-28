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США атаковали более 200 объектов хуситов в Йемене

Фото: США атаковали рекордное количество объектов йеменских хуситов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты нанесли удары по 230 целям в Йемене после нападений повстанцев-хуситов на суда в Красном море.

Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока Дэниел Шапиро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В ходе выступления на заседании подкомитета Сенатского комитета по иностранным делам, Шапиро отметил, что американские удары, вероятно, уничтожили сотни единиц оружия хуситов. В то же время, по его словам, группировка "стремится продолжать морские атаки с использованием своих оставшихся запасов оружия".

Показания Шапиро и посланника США по вопросам конфликта в Йемене Тима Лендеркинга, стали первыми показаниями в Конгрессе, предоставленными официальными лицами с начала ракетных ударов по военным объектам хуситов в Йемене.

Председатель Сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин и председатель подкомитета этого комитета по вопросам Ближнего Востока Крис Мерфи на слушаниях отметили, что Конгресс США должен позволить исполнительной власти нанести удары по позициям хуситов.

Удары по хуситам

С ноября 2023 года йеменские хуситы из радикальной исламской группировки "Ансар Аллах", которую поддерживает Иран, начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения совпали с началом войны между Израилем и ХАМАСом.

17 января Соединенные Штаты внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций.

27 февраля военные уничтожили три надводных дрона, две противокорабельные ракеты и один ударный беспилотник хуситов, которыми боевики планировали атаковать коммерческие суда в Красном море.

Днем ранее западная военная коалиция уничтожила подземные хранилища ракет и дронов хуситов.

Боевики при поддержке Ирана готовятся к длительной войне с США в Красном море.

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Йемен