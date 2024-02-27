Готували до атак в Червоному морі. Військові США знищили кілька надводних дронів хуситів
Військові Сполучених Штатів Америки (США) знищили три надводні дрони, дві протикорабельні ракети та один ударний беспілотник хуситів. Таке озброєння бойовики планували застосувати з території Ємену для атаки по суднах у Червоному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter (X) Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).
Зазначається, що відповідні дії американські військові вчинили у порядку самооборони, а також для захисту судноплавства у регіоні.
Операція була проведена 26 лютого о 16.45 та 23:45 за місцевим часом.
У Центркомі уточнили, що безпілотні надводні катери хуситів "були підготовлені до запуску в напрямку Червоного моря, і БПЛА був над ним".
Військові США ідентифікували цілі та "визначили, що вони становлять безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні".
"Ці дії вживаються, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торговельних суден", - йдеться у повідомленні.
Операція США через атаки хуситів на кораблі у Червоному морі
Нагадаємо, з листопада 2023 року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язок із Ізраїлем. На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.
28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хусітів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусіти повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.
Перед цим 6 лютого повідомлялося, що британське вантажне судно зазнало нападу хуситів у Червоному морі. Вже 7 лютого з території Ємену хусити запустили 6 протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох комерційних суден в південній частині Червоного моря та Аденської затоки. Вони не завдали шкоди для суден, а одна з ракет була перехоплена та збита військовими США. А через два дні американські військові завдали серії ударів по крилатих ракетах та надводних безпілотниках хуситів у Ємені.
Додамо, що 26 лютого хусити знову атакували танкер в Аденській затоці, який ішов під американським прапором. А за кілька днів до того вони здійснили атаку в Червоному морі на корабель США з гуманітарною допомогою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.