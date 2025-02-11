США "атакує" арктичний шторм: де оголошено надзвичайний стан (фото, відео)

Де чекають на "зимовий шторм" та які прогнози

Нині середньоатлантичні (або ж центрально-атлантичні) штати США готуються до зимових катаклізмів - на тлі ймовірного значного накопичення снігу та льоду через поширення холодної арктичної повітряної маси.

Згідно з прогнозом Національної метеорологічної служби, до завтрашнього дня (середи, 12 лютого) негода може "накрити" більшу частину штатів Вірджинія та Західна Вірджинія.

Губернатор Вірджинії від республіканців Гленн Янгкін на тлі обіцяного на сьогодні "зимового шторму" оголосив надзвичайний стан - дозволивши державним установам допомагати місцевим органам влади. Школи та державні установи по всьому штату закрили.

Місцевих мешканців попереджають про можливі відключення електроенергії та закликають бути обережними на дорогах.

"Ви думали, що зима закінчилася? Подумайте ще раз! Накопичення снігу разом зі змішаним дощем із замерзанням та мокрим снігом ймовірне на більшій частині нашого регіону у вівторок. Залишайтеся на зв'язку", - наголосили раніше у Національній службі погоди США Blacksburg.

Прогноз NWS Blacksburg (скриншот: x.com/NWSBlacksburg)

Станом на першу половину вівторка, 11 лютого, у NWS Blacksburg повідомляють про поширення снігу та мокрого снігу у Західній Вірджинії та Північній Кароліні. Актуальним залишається попередження про "зимовий шторм".

Найбільший сніговий покрив (до 25,4 см) прогнозували попередньо у північній і центральній частинах Вірджинії, а також на сході Західної Вірджинії.

Компанія Appalachian Power, яка обслуговує близько мільйона клієнтів у Вірджинії, Західній Вірджинії та Теннессі, повідомляла про залучення 700 додаткових працівників із сусідніх комунальних служб - для допомоги у боротьбі зі стихією.

Служба національних парків у північній Вірджинії закрила частину Меморіального парку Джорджа Вашингтона (вузького шосе, що пролягає через ліси вздовж річки Потомак).

В цілому від учора попередження про шторм поширилися від Кентуккі до півдня Нью-Джерсі. Тим часом на широкій смузі Кентуккі, Теннессі, південно-західної Вірджинії та північної Джорджії ймовірні повені - через зміну форми опадів (зі снігу на дощ).

У деяких локаціях снігу вже намело (допис і фото: facebook.com/Firaol81/FNB Studio)

У метеорологічній службі повідомляли також, що в середу, 12 лютого, окрема штормова система може принести сильний сніг із Канзасу та Міссурі до Великих озер.

У деяких штатах імовірне суттєве зниження температурних показників - до мінус 36 градусів за Цельсієм у штаті Монтана.