США "атакует" арктический шторм: где объявлено чрезвычайное положение (фото, видео)

Жителей некоторых штатов США предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Речь идет о похолодании и вероятном существенном накоплении снега и льда из-за так называемого "зимнего шторма".
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Сейчас среднеатлантические (или центрально-атлантические) штаты США готовятся к зимним катаклизмам - на фоне вероятного значительного накопления снега и льда из-за распространения холодной арктической воздушной массы.
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, до завтрашнего дня (среды, 12 февраля) непогода может "накрыть" большую часть штатов Вирджиния и Западная Вирджиния.
Губернатор Вирджинии от республиканцев Гленн Янгкин на фоне обещанного на сегодня "зимнего шторма" объявил чрезвычайное положение - позволив государственным учреждениям помогать местным органам власти. Школы и государственные учреждения по всему штату закрыли.
Местных жителей предупреждают о возможных отключениях электроэнергии и призывают быть осторожными на дорогах.
"Вы думали, что зима закончилась? Подумайте еще раз! Накопление снега вместе со смешанным дождем с замерзанием и мокрым снегом вероятно на большей части нашего региона во вторник. Оставайтесь на связи", - отметили ранее в Национальной службе погоды США Blacksburg.
По состоянию на первую половину вторника, 11 февраля, в NWS Blacksburg сообщают о распространении снега и мокрого снега в Западной Вирджинии и Северной Каролине. Актуальным остается предупреждение о "зимнем шторме".
Наибольший снежный покров (до 25,4 см) прогнозировали предварительно в северной и центральной частях Вирджинии, а также на востоке Западной Вирджинии.
Компания Appalachian Power, которая обслуживает около миллиона клиентов в Вирджинии, Западной Вирджинии и Теннесси, сообщала о привлечении 700 дополнительных работников из соседних коммунальных служб - для помощи в борьбе со стихией.
Служба национальных парков в северной Вирджинии закрыла часть Мемориального парка Джорджа Вашингтона (узкого шоссе, пролегающего через леса вдоль реки Потомак).
В целом со вчерашнего дня предупреждения о шторме распространились от Кентукки до юга Нью-Джерси. Между тем на широкой полосе Кентукки, Теннесси, юго-западной Вирджинии и северной Джорджии вероятны наводнения - из-за изменения формы осадков (со снега на дождь).
В метеорологической службе сообщали также, что в среду, 12 февраля, отдельная штормовая система может принести сильный снег из Канзаса и Миссури к Великим озерам.
В некоторых штатах вероятно существенное снижение температурных показателей - до минус 36 градусов по Цельсию в штате Монтана.
Напомним, ранее мы рассказывали, как рекордный снегопад "накрыл" север Японии.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Associated Press, страница "NWS Blacksburg" в соцсети Х, страница "FNB Studio" в Facebook, YouTube-канал "NAU Channel".
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