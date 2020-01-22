В США арестовали неонацистов за подготовку теракта

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Мужчины планировали теракт во время митинга в Вирджинии

В Соединенных Штатах арестовали экс-резервиста Вооруженных сил Канады и двух других мужчин, которые связаны с расистской группой "База", когда они готовили теракт во время митинга против оружия в Вирджинии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, 27-летнего гражданина Канады Патрика Джордана Мэтьюса и 33-летнего Брайана Марка Лемли обвинили в перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов с намерением совершить уголовное преступление. Также с ними был 19-летний Уильям Гарфилд Билбро из Дентона, штат Мэриленд, которому могут отменить обвинение по "перевозки и пребывания иностранцев".

Все они были членами экстремистско-расистской группировки "База".

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), "База" - группа неонацистов, которые действуют как военизированная организация, которая объявила войну меньшинствам в США и за рубежом.

В отличие от других экстремистских групп, "База" не ориентирована на пропаганду - вместо этого группа стремится объединить высококвалифицированных членов, чтобы подготовить их к актам насилия.

Напомним, 20 января французская полиция задержала в Бресте семь человек, подозреваемых в подготовке насильственных действий. Задержание было проведено в ходе следственных действий Главного управления внутренней безопасности (DGSI) в связи с подозрением в подготовке теракта.

Кроме того, в Харькове задержали боевика самопровозглашенной "Луганской народной республики", который планировал теракты в метро и на автовокзалах.