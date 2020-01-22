У США заарештували неонацистів за підготовку теракту

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Чоловіки планували теракт під час мітингу у Вірджинії

У Сполучених Штатах заарештували екс-резервістів Збройних сил Канади та двох інших чоловіків, які пов'язані з расистською групою "База", коли вони готували теракт під час мітингу проти зброї у Вірджинії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, 27-річного громадянина Канади Патріка Джордана Метьюса та 33-річного Брайана Марка Лемли звинуватили в перевезення вогнепальної зброї й боєприпасів з наміром вчинити кримінальний злочин. Також з ними був 19-річний Вільям Гарфілд Білбро з Дентон, штат Меріленд, якому можуть скасувати звинувачення за "перевезення і перебування іноземців".

Всі вони були членами экстремистско-расистського угруповання "База".

За даними Федерального бюро розслідувань (ФБР), "База" - група неонацистів, які діють як воєнізована організація, що оголосила війну меншин в США і за кордоном.

На відміну від інших екстремістських груп, "База" не орієнтована на пропаганду - замість цього група прагне об'єднати висококваліфікованих членів, щоб підготувати їх до актів насильства.

Нагадаємо, 20 січня французька поліція затримала в Бресті сім осіб, підозрюваних у підготовці насильницьких дій. Затримання було проведено в ході слідчих дій Головного управління внутрішньої безпеки (DGSI) у зв'язку з підозрою в підготовці теракту.

Крім того, у Харкові затримали бойовика самопроголошеної "Луганської народної республіки", який планував теракти в метро і на автовокзалах.