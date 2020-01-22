ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США заарештували неонацистів за підготовку теракту

Новини » Суспільство     22.01.2020 - 16:37
У США заарештували неонацистів за підготовку теракту
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Чоловіки планували теракт під час мітингу у Вірджинії

У Сполучених Штатах заарештували екс-резервістів Збройних сил Канади та двох інших чоловіків, які пов'язані з расистською групою "База", коли вони готували теракт під час мітингу проти зброї у Вірджинії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, 27-річного громадянина Канади Патріка Джордана Метьюса та 33-річного Брайана Марка Лемли звинуватили в перевезення вогнепальної зброї й боєприпасів з наміром вчинити кримінальний злочин. Також з ними був 19-річний Вільям Гарфілд Білбро з Дентон, штат Меріленд, якому можуть скасувати звинувачення за "перевезення і перебування іноземців".

Всі вони були членами экстремистско-расистського угруповання "База".

За даними Федерального бюро розслідувань (ФБР), "База" - група неонацистів, які діють як воєнізована організація, що оголосила війну меншин в США і за кордоном.

На відміну від інших екстремістських груп, "База" не орієнтована на пропаганду - замість цього група прагне об'єднати висококваліфікованих членів, щоб підготувати їх до актів насильства.

Нагадаємо, 20 січня французька поліція затримала в Бресті сім осіб, підозрюваних у підготовці насильницьких дій. Затримання було проведено в ході слідчих дій Головного управління внутрішньої безпеки (DGSI) у зв'язку з підозрою в підготовці теракту.

Крім того, у Харкові затримали бойовика самопроголошеної "Луганської народної республіки", який планував теракти в метро і на автовокзалах.

Трамп пригрозив Євросоюзу дуже високими тарифами Білий дім опублікував документи про блокування військової допомоги Україні
Новини України Сполучені Штати АмерикиарештТеракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся