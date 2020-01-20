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Во Франции задержали 7 человек по подозрению в планировании теракта

Новости » В мире     20.01.2020 - 21:39
Во Франции задержали 7 человек по подозрению в планировании теракта
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Подозреваемые были задержаны в городе Брест на западе страны

В понедельник, 20 января, французская полиция задержала в Бресте семь человек, подозреваемых в подготовке насильственных действий, возможно, теракта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM.

Как сообщается, задержание было проведено в ходе следственных действий Главного управления внутренней безопасности (DGSI) в связи с подозрением в подготовке теракта. Задержанные также подозреваются в том, что они готовились отправиться в ирако-сирийскую зону.

Источники, близкие к следствию, добавили, что некоторые арестованные находились под наблюдением за их членство в "радикальном исламистском движении".

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции произошел взрыв в жилом доме. Пострадали два человека. Здание полностью уничтожено, повреждены соседние дома. Предполагается, что произошел взрыв газа.

Также РБК-Украина писало, что в ночь на 26 сентября во французском городе Руан произошел взрыв на специализированном химическом заводе Lubrizol. Около 2.50 утра на заводе вспыхнул пожар, а вскоре после этого последовала серия взрывов. Около 130 пожарных прибыли на место происшествия. Завод относится к категории SEVESO, что означает, что он находится под особым надзором властей.

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