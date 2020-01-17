ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ задержала боевика "ЛНР", который планировал теракты в Харькове

Новости » Происшествия     17.01.2020 - 14:51
СБУ задержала боевика "ЛНР", который планировал теракты в Харькове
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Боевик собирал информацию о харьковском метро и автовокзалах

В Харькове задержали боевика самопровозглашенной "Луганской народной республики", который планировал теракты в метро и на автовокзалах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что житель Харькова в 2014 присоединился к террористам, был командиром разведки "10-й отдельной артиллерийской бригады ЛНР". Подозреваемый попал в поле зрения СБУ, когда прибыл с территории России.

По данным СБУ, он собирал информацию о железнодорожных путях и станциях, метро и автовокзалах, и планировал передать ее представителям "ЛНР" для организации терактов и диверсий. В его доме провели обыски, во время которого обнаружили и изъяли боевую гранату с запалом и тротиловую шашку. Задержанному сообщили о подозрении в участии в деятельности террористической группы или террористической организации.

СБУ задержала боевика &quot;ЛНР&quot;, который планировал теракты в Харькове

Фото: задержание боевика (ssu.gov.ua/ua/news)

Например, ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора взял на контроль следствие по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС.

Депутатам в Донецкой области объявили о подозрении в деле псевдореферендума 2014 года
Новости Украины Служба безопасности УкраиныХарьковЛНРТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь