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В США арестовали россиянина за пересылку оружия в Россию

Новости » Происшествия    07.08.2019 - 06:14
В США арестовали россиянина за пересылку оружия в Россию
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ему грозит 20 лет тюрьми

В штате Пенсильвания (США) арестовали россиянина Владимира Кузнецова по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой нв росСМИ.

Отмечается, что гражданину РФ грозит до 20 лет тюрьмы. Помимо непосредственно экспорта, россиянину инкриминируют попытку экспорта и заговор с целью экспорта частей и принадлежностей к огнестрельному оружию из Соединенных Штатов лицам в России.

В генпрокуратуре РФ заявляют, что для таких операций требуется особая лицензия Госдепартамента и Министерства торговли США, а Кузнецов подобной бумагой не обладает.

Ранее сообщалось, что Агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с Пограничной службой Польши задержало гражданина России чеченской национальности, подозреваемого в террористической деятельности. 

Ранее сотрудники полиции Болгарии на основании ордера, выданного США, арестовали в Варне гражданина РФ, которого обвиняют в компьютерном мошенничестве.

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