ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Болгарии арестовали хакера из России

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 23:05
Фото: хакеры (РБК-Украина)
Фото: хакеры (РБК-Украина)

Суд признал, что находясь на свободе, у россиянина будет возможность уничтожить следы преступления

Сотрудники полиции Болгарии на основании ордера, выданного США, арестовали в Варне гражданина РФ, которого обвиняют в компьютерном мошенничестве. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на болгарскую газету Труд.

По решению суда, 38-летний россиянин, имеющий гражданство РФ и Болгарии, был задержан в Варне по иску властей США. Мужчина будет находиться под арестом до рассмотрения дела об экстрадиции.

Суд признал, что находясь на свободе, у россиянина будет возможность уничтожить следы преступления. Его фамилию не сообщают, а вспоминают как Александра Ж. Он проживает в Болгарии восемь лет и уже имеет болгарское гражданство.

Власти США утверждают, что задержанный на протяжении нескольких лет манипулировал онлайн-рекламой и обманывал рекламодателей. По данным американской стороны, сумма ущерба составляет семь миллионов долларов.

Отметим, ранее во внутренней справке Министерства обороны Канады сообщалось, что Россия и Китай развивают технологии, которые могут угрожать безопасности канадских и других спутников.

Напомним, Альянс разведслужб США, Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии (Five Eyes) собирается создать коалицию с разведками Германии и Японии для противодействия Китаю и РФ.

Представители 40 стран возложили ответственность на РФ за сбитый беспилотник ОБСЕ США ввели новые санкции против России
Новости Украины Российская ФедерацияБолгариякибератака
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь