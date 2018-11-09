В Болгарии арестовали хакера из России

Фото: хакеры (РБК-Украина)

Суд признал, что находясь на свободе, у россиянина будет возможность уничтожить следы преступления

Сотрудники полиции Болгарии на основании ордера, выданного США, арестовали в Варне гражданина РФ, которого обвиняют в компьютерном мошенничестве. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на болгарскую газету Труд.

По решению суда, 38-летний россиянин, имеющий гражданство РФ и Болгарии, был задержан в Варне по иску властей США. Мужчина будет находиться под арестом до рассмотрения дела об экстрадиции.

Суд признал, что находясь на свободе, у россиянина будет возможность уничтожить следы преступления. Его фамилию не сообщают, а вспоминают как Александра Ж. Он проживает в Болгарии восемь лет и уже имеет болгарское гражданство.

Власти США утверждают, что задержанный на протяжении нескольких лет манипулировал онлайн-рекламой и обманывал рекламодателей. По данным американской стороны, сумма ущерба составляет семь миллионов долларов.

Отметим, ранее во внутренней справке Министерства обороны Канады сообщалось, что Россия и Китай развивают технологии, которые могут угрожать безопасности канадских и других спутников.

Напомним, Альянс разведслужб США, Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии (Five Eyes) собирается создать коалицию с разведками Германии и Японии для противодействия Китаю и РФ.