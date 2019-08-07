У США заарештували росіянина за пересилання зброї в Росію

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Йому загрожує 20 років тюрми

У штаті Пенсільванія (США) заарештували росіянина Володимира Кузнєцова за звинуваченням у незаконному експорті частин стрілецької зброї та приладдя до нього в Росію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням нв росЗМІ.

Наголошується, що громадянину РФ загрожує до 20 років в'язниці. Крім безпосередньо експорту, росіянину інкримінують спробу експорту і змова з метою експорту частин і приладдя до вогнепальної зброї зі Сполучених Штатів особам в Росії.

У генпрокуратурі заявляють, що для таких операцій потрібна особлива ліцензія Держдепартаменту і Міністерства торгівлі США, а Кузнєцов подібних документів не має.

Раніше повідомлялося, що Агентство внутрішньої безпеки у співпраці з Прикордонною службою Польщі затримала громадянина Росії чеченської національності, підозрюваного у терористичній діяльності.

Раніше співробітники поліції Болгарії на підставі ордера, виданого США, заарештували у Варні громадянина РФ, якого звинувачують у комп'ютерному шахрайстві.