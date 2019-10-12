В США арестовали еще одного уроженца Украины, связанного с Джулиани

В Сан-Франциско арестовали американского бизнесмена украинского происхождения Андрея Кукушкина, фигурирующего в деле Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

46-летний Андрей Кукушкин - один из четырех человек, названных в обвинительном заключении большого жюри, объявленном в четверг, 10 октября, американским прокурором Джеффри Берманом из Южного округа Нью-Йорка.

Кукушкина арестовали утром 10 октября. Его вместе с Парнасом и Фруманом обвиняют в сговоре с целью скрыть источник происхождения взносов по 10 000 долларов в избирательные кампании двух кандидатов на политические должности в штате Невада. Взносы делали в интересах российского бизнесмена, который хотел получить лицензии на бизнес по распространению марихуаны.

В то же время Кукушкину не выдвигают обвинений в действиях в интересах «неназванного украинского чиновника».

Фото: OK.Ru/Андрей Кукушкин

Напомним, 9 октября в США арестовали близких к личному адвокату Трампа Джулиани бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые помогали ему с делами в Украине.

По данным The New York Times, в США против адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани ведется расследование о лоббизме. Расследование связано с делом против Фрумана и Парнаса. Джулиани отрицает все обвинения, но признает, что он и его помощники работали вместе с украинскими прокурорами. В частности, они собирали потенциально опасную информацию о бывшем после США в Украине Мари Йованович, бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере, а также ряде других лиц.

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Фирташа. Глава Минюста принял такое решение после консультаций с МИД Австрии. Вопросы экстрадиционного ареста и дальнейшего препровождения украинца в США сейчас решает Земельный суд Вены.

Подчеркнем, журналист-расследователь Джон Соломон полагает, что прокурор в США мог предлагать Фирташу закрыть его американское дело, если он согласится дать показания на Трампа, а также предоставит следствию другую информацию.

Как писало РБК-Украина, в США заявили о начале расследования в отношении деятельности личного адвоката президента Руди Джулиани в Украине. В частности, речь идет о лоббировании интересов некоторых украинских политиков. Расследование начали федеральные прокуроры Манхэттена.

Сам Джулиани заявил, что не владеет информацией о начале расследования его деятельности в Украине. Джулиани подчеркнул, что ему ничего не известно о расследовании прокуроров Манхэттена.