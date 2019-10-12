У США заарештували ще одного уродженця України, пов'язаного з Джуліані

В Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує в справі Льва Парнаса та Ігоря Фрумана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

46-річний Андрій Кукушкін - один з чотирьох осіб, названих в обвинувальному висновку великого журі, оголошеному в четвер, 10 жовтня, американським прокурором Джеффрі Берманом з Південного округу Нью-Йорка.

Кукушкіна заарештували вранці 10 жовтня. Його разом з Парнасом і Фруманом звинувачують у змові з метою приховати джерело походження внесків по 10 000 доларів у виборчі кампанії двох кандидатів на політичні посади у штаті Невада. Внески робили в інтересах російського бізнесмена, який хотів отримати ліцензії на бізнес з розповсюдження марихуани.

Водночас Кукушкіну не висувають звинувачення в діях в інтересах «неназваного українського чиновника».

Фото: OK.Ru/Андрій Кукушкін

Нагадаємо, 9 жовтня Трампа Джуліані бізнесменів Ігоря Фрумана і Льва Парнаса, які допомагали йому з справами в Україні.

За даними The New York Times, у США проти адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані ведеться розслідування про лобізм. Розслідування пов'язане зі справою проти Фрумана і Парнаса. Джуліані заперечує всі звинувачення, але визнає, що він і його помічники працювали разом з українськими прокурорами. Зокрема, вони збирали потенційно небезпечну інформацію про колишнього посла США в Україні Марі Йованович, колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера.

Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Фірташа. Глава Мін'юсту прийняв таке рішення після консультацій з МЗС Австрії. Питання екстрадиційного арешту та подальшого супроводження українця в США зараз вирішує Земельний суд Відня.

Підкреслимо, журналіст-розслідувач Джон Соломон вважає, що прокурор в США міг пропонувати Фірташу закрити його американську справу, якщо він погодиться дати свідчення на Трампа, а також надасть слідству іншу інформацію.

Як повідомляло РБК-Україна, в США заявили про початок розслідування щодо діяльності особистого адвоката президента Руді Джуліані в Україні. Зокрема, йдеться про лобіювання інтересів деяких українських політиків. Розслідування почали федеральні прокурори Манхеттена.

Сам Джуліані заявив, що не володіє інформацією про початок розслідування його діяльності в Україні. Джуліані наголосив, що йому нічого не відомо про розслідування прокурорів Манхеттена.