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Джулиани не знает о начале расследования его деятельности в Украине

Новости » Общество    12.10.2019 - 10:16
Джулиани не знает о начале расследования его деятельности в Украине
Фото: Рудольф Джулиани (GettyImages)

Адвокат Трампа заявил, что не знает о подозрениях на его счет в нарушении законов о лоббизме

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не знает о начале расследования в его отношении в связи с подозрениями в нарушении им законов о лоббизме. Об этом он сообщил в субботу газете Financial Times.

"Мне ничего не известно о том, что прокуроры Манхэттена проводят в отношении меня расследование", - прокомментировал Джулиани.

Напомним, ранее The New York Times сообщила, что в США против Джулиани ведется расследование о лоббизме. В частности, федеральных прокуроров Манхэттена заинтересовало, не нарушил ли Джулиани закон о лоббизме в ходе своей работы в Украине. В частности, они изучают его попытки подорвать влияние бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Газета уточняет, что расследование связано с делом против двух помощников Джулиани, которых арестовали на этой неделе по обвинению в финансовых преступлениях. Речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане, которых обвинили в нарушении правил финансирования избирательной компании Трампа. Также Парнасу и Фруману вменяют незаконные пожертвования конгрессмену, чьей помощью они хотели заручиться для смещения Йованович.

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