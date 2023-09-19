США арештували росіянина, який займався контрабандою товарів подвійного призначення для РФ

Помічник генпрокурора США Метью Олсен зазначив, що Марченко використовував мережу підставних компаній, як частину закордонної контрабандної мережі для доставки в Росію американських технологій подвійного призначення з військовим застосуванням.

Стверджується, що росіянин також брав участь у незаконній мережі закупівель, яка постачала мікроелектроніку військового класу кінцевим користувачам у Росії.

У відділі національної безпеки Мін'юсту заявили, що цей арешт підкріплює зобов’язання США протистояти російській агресії в Україні шляхом суворого дотримання американських законів про експортний контроль.

Санкції США проти Росії

14 вересня Штати ввели новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки та судна, окрім російських компаній, під обмежувальні заходи потрапили юридичні особи з Туреччини.

За даними Reuters, вони звинувачуються в допомозі у ремонті суден, пов'язаних із Міністерством оборони Росії

Також Міністерство торгівлі Сполучених Штатів на 180 днів відкликало експортні привілеї у російської компанії "Електроком ВПК" та її співробітників. Їх вважають причетними до допомоги в обході санкцій проти РФ.