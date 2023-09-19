США арестовали россиянина, который занимался контрабандой товаров двойного назначения для РФ

В США арестован 51-летний гражданин России Максим Марченко. Ему предъявлены обвинения в сговоре в целях мошенничества, а также в преступлениях, связанных с контрабандой и отмыванием денег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции США.
Помощник генпрокурора США Мэтью Олсен отметил, что Марченко использовал сеть подставных компаний как часть зарубежной контрабандной сети для доставки в Россию американских технологий двойного назначения с военным применением.
Утверждается, что россиянин также участвовал в незаконной сети закупок, поставлявшей микроэлектронику военного класса конечным пользователям в России.
В отделе национальной безопасности Минюста заявили, что этот арест подкрепляет обязательство США противостоять российской агрессии в Украине путем строгого соблюдения американских законов об экспортном контроле.
14 сентября Штаты ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения подверглись заводы, банки и суда, кроме российских компаний, под ограничительные меры попали юридические лица из Турции.
По данным Reuters, они обвиняются в помощи в ремонте судов, связанных с Министерством обороны России
Также Министерство торговли Соединенных Штатов на 180 дней отозвало экспортные привилегии у российской компании "Электроком ВПК" и ее сотрудников. Их считают причастными к помощи в обходе санкций против РФ.
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