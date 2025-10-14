США анулювали візи понад 50 мексиканських політиків, - Reuters

Американський уряд анулював візи щонайменше 50 політиків і урядовців Мексики в межах кампанії проти наркокартелів та їхніх ймовірних політичних союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами трьох екс-послів США, попередні адміністрації також скасовували візи, але не в такій мірі. На їхню думку, це свідчить про готовність американського лідера Дональда Трампа використовувати дипломатичні інструменти для досягнення політичних цілей.

"Адміністрація Трампа знаходить нові способи чинити більший тиск на Мексику", - заявив Тоні Вейн, посол США в Мексиці з 2011 по 2015 рік.

Агентство пише, що цей крок викликав хвилю шоку серед політичної еліти Мексики, яка регулярно відвідує США і для цього потребує візи.

Високопоставлений мексиканський політик розповів Reuters, що візи було анульовано понад 50 політикам з правлячої партії "Морена", а також десяткам чиновників з інших політичних партій.

Наразі лише четверо з них публічно підтвердили, що втратили візи. Серед них - губернатор штату Баха-Каліфорнія Марина дель Пілар Авіла, яка категорично заперечила будь-який зв'язок з організованою злочинністю.

Зазначається, що США не зобов'язані надавати пояснення щодо анулювання візи.

"Візи, в тому числі візи іноземних посадових осіб, можуть бути анульовані в будь-який час за діяльність, що суперечить національним інтересам Америки", - повідомив представник Державного департаменту США у відповідь на запит Reuters.

Президент Мексики та міністерство закордонних справ Мексики не відповіли на запити про коментарі.