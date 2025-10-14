ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США анулювали візи понад 50 мексиканських політиків, - Reuters

США, Вівторок 14 жовтня 2025 17:10
UA EN RU
США анулювали візи понад 50 мексиканських політиків, - Reuters Фото: анулювання віз не зобов'язує США давати будь-які пояснення щодо причин (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Американський уряд анулював візи щонайменше 50 політиків і урядовців Мексики в межах кампанії проти наркокартелів та їхніх ймовірних політичних союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами трьох екс-послів США, попередні адміністрації також скасовували візи, але не в такій мірі. На їхню думку, це свідчить про готовність американського лідера Дональда Трампа використовувати дипломатичні інструменти для досягнення політичних цілей.

"Адміністрація Трампа знаходить нові способи чинити більший тиск на Мексику", - заявив Тоні Вейн, посол США в Мексиці з 2011 по 2015 рік.

Агентство пише, що цей крок викликав хвилю шоку серед політичної еліти Мексики, яка регулярно відвідує США і для цього потребує візи.

Високопоставлений мексиканський політик розповів Reuters, що візи було анульовано понад 50 політикам з правлячої партії "Морена", а також десяткам чиновників з інших політичних партій.

Наразі лише четверо з них публічно підтвердили, що втратили візи. Серед них - губернатор штату Баха-Каліфорнія Марина дель Пілар Авіла, яка категорично заперечила будь-який зв'язок з організованою злочинністю.

Зазначається, що США не зобов'язані надавати пояснення щодо анулювання візи.

"Візи, в тому числі візи іноземних посадових осіб, можуть бути анульовані в будь-який час за діяльність, що суперечить національним інтересам Америки", - повідомив представник Державного департаменту США у відповідь на запит Reuters.

Президент Мексики та міністерство закордонних справ Мексики не відповіли на запити про коментарі.

Нагадаємо, південне командування Збройних сил США створює оперативну групу "по боротьбі з наркотиками в Західній півкулі".

Спецпідрозділ вистежуватиме та перехоплюватиме вантажі з наркотиками, обмінюватиметься розвідданими з силовими та військовими відомствами США та інших країн.

Раніше американський лідер Дональд Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб метал нагрівався під сонцем і мігранти не змогли її перетинати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Мексика
Новини
Труханова, Царьова та Полуніна позбавили громадянства України, - джерела
Труханова, Царьова та Полуніна позбавили громадянства України, - джерела
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить