ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США аннулировали визы более 50 мексиканских политиков, - Reuters

США, Вторник 14 октября 2025 17:10
UA EN RU
США аннулировали визы более 50 мексиканских политиков, - Reuters Фото: аннулирование виз не обязывает США давать какие-либо объяснения относительно причин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Американское правительство аннулировало визы по меньшей мере 50 политиков и чиновников Мексики в рамках кампании против наркокартелей и их вероятных политических союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам трех экс-послов США, предыдущие администрации также отменяли визы, но не в такой степени. По их мнению, это свидетельствует о готовности американского лидера Дональда Трампа использовать дипломатические инструменты для достижения политических целей.

"Администрация Трампа находит новые способы оказывать большее давление на Мексику", - заявил Тони Уэйн, посол США в Мексике с 2011 по 2015 год.

Агентство пишет, что этот шаг вызвал волну шока среди политической элиты Мексики, которая регулярно посещает США и для этого нуждается в визе.

Высокопоставленный мексиканский политик рассказал Reuters, что визы были аннулированы более 50 политикам из правящей партии "Морена", а также десяткам чиновников из других политических партий.

Сейчас только четверо из них публично подтвердили, что потеряли визы. Среди них - губернатор штата Баха-Калифорния Марина дель Пилар Авила, которая категорически отрицает любую связь с организованной преступностью.

Отмечается, что США не обязаны предоставлять объяснения относительно аннулирования визы.

"Визы, в том числе визы иностранных должностных лиц, могут быть аннулированы в любое время за деятельность, противоречащую национальным интересам Америки", - сообщил представитель Государственного департамента США в ответ на запрос Reuters.

Президент Мексики и министерство иностранных дел Мексики не ответили на запросы о комментариях.

Напомним, южное командование Вооруженных сил США создает оперативную группу "по борьбе с наркотиками в Западном полушарии".

Спецподразделение будет выслеживать и перехватывать грузы с наркотиками, обмениваться разведданными с силовыми и военными ведомствами США и других стран.

Ранее американский лидер Дональд Трамп приказал покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы металл нагревался под солнцем и мигранты не смогли ее пересекать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Мексика
Новости
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит