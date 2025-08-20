ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп хоче чорну стіну на кордоні з Мексикою: придумав, як "відлякувати" нелегалів

США, Середа 20 серпня 2025 11:28
UA EN RU
Трамп хоче чорну стіну на кордоні з Мексикою: придумав, як "відлякувати" нелегалів Фото: стіна на кордоні з Мексикою (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп розпорядився пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб метал нагрівався під сонцем і мігранти не змогли її перетинати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Роботи вже розпочато у Санта-Терезі, штат Нью-Мексико, де міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем особисто перевірила невелику ділянку паркану.

За її словами, робітники фарбують сталеві стовпчики, з яких складається огорожа, у чорний колір.

Міністр заявила, ця вказівка надійшла безпосередньо від Трампа, виходячи з очікування, що темна фарба подовжить термін служби сталі, уповільнюючи іржавіння, а також відлякає мігрантів від спроб перелізти через стіну, роблячи її нестерпно гарячою під сонцем.

"Ми будемо фарбувати всю прикордонну стіну в чорний колір", - сказала Ноем журналістам.

На запитання про те, що така практика може зробити умови для мігрантів ще жорсткішими, вона відповіла: "Не торкайтеся. У людей є вибір".

Поки що не уточнено, скільки коштуватиме проект і скільки часу займе фарбування всієї стіни.

Продовження будівництва стіни

У секторі Ель-Пасо, який охоплює західну частину Техасу та весь Нью-Мексико, зараз щодня перетинають кордон близько дев’яти мігрантів, тоді як рік тому цей показник сягав 400 на день, а у 2023 році - 2300.

Незважаючи на зниження кількості порушників, адміністрація продовжує будівництво стіни, заповнюючи прогалини в Санта-Терезі, де встановлюють близько семи миль нових загороджень.

Трамп і картелі

Нагадаємо, на своїй інавгурації у січні Трамп оголосив про рішення визнати картелі міжнародними терористичними організаціями.

У квітні президент США видав директиву про розширення контролю на федеральних землях поблизу кордону та розглядав удари дронами по мексиканських картелях.

Зараз Штати розгортають понад 4 тисячі морських піхотинців і моряків у Латинській Америці та Карибському басейні для нейтралізації загроз від наркокартелів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Мексика Дональд Трамп
Новини
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"