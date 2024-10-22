США анонсували новий пакет санкцій проти Росії

"США оприлюднять нові жорсткі санкції, спрямовані проти тих, хто сприяє військовій машині Кремля, включаючи посередників у третіх країнах, які постачають Росії критично важливі ресурси для її армії", - заявила Йеллен.

За її словами, санкції будуть оголошені вже наступного тижня. Вони стануть останніми у низці заходів, спрямованих на боротьбу з торгівлею критично важливими технологіями, які російські військові використовували під час вторгнення в Україну.

Вона зауважила, що наразі експорт більшості таких товарів подвійного призначення безпосередньо до Росії заборонений, але росіяни почали купувати їх у третіх країнах. Зокрема, постачання відбуваються через Індію, Малайзію і Таїланд.

Як пише видання, санкції будуть націлені на посередників у країнах, що викликають занепокоєння. Також США вживатимуть додаткових заходів, спрямованих на російський енергетичний сектор і банки.

Санкції США проти Росії

У серпні США розширили санкції проти Росії, вони торкнулися оборонного і металургійного комплексів, а також постачання товарів подвійного призначення.

Тоді ж Мінфін та Держдеп США ввели новий пакет санкцій, який спрямований майже на 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії та Європі. Обмеження стосуються російської металопродукції.

А у вересні Штати розширили санкції проти Російської Федерації, вони стосуються віртуальних фінансових операції.

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