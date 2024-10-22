США анонсировали новый пакет санкций против России

"США обнародуют новые жесткие санкции, направленные против тех, кто содействует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах, поставляющих России критически важные ресурсы для ее армии", - заявила Йеллен.

По ее словам, санкции будут объявлены уже на следующей неделе. Они станут последними в ряде мер, направленных на борьбу с торговлей критически важными технологиями, которые российские военные использовали при вторжении в Украину.

Она отметила, что экспорт большинства таких товаров двойного назначения непосредственно в Россию запрещен, но россияне начали покупать их в третьих странах. В частности, поставки проходят через Индию, Малайзию и Таиланд.

Как пишет издание, санкции будут нацелены на посредников в странах, вызывающих беспокойство. Также США будут принимать дополнительные меры, направленные на российский энергетический сектор и банки.

Санкции США против России

В августе США расширили санкции против России, они коснулись оборонного и металлургического комплексов, а также поставку товаров двойного назначения.

Тогда же Минфин и Госдеп США ввели новый пакет санкций, направленный почти на 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, в частности в Азии и Европе. Ограничения касаются российской металлопродукции.

А в сентябре Штаты расширили санкции против русской Федерации, они касаются виртуальных денежных операций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.