ua en ru
Вт, 09 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У США анонсували дуже гарні новини щодо Patriot для України на саміті НАТО

Україна, Вівторок 09 липня 2024 10:39
UA EN RU
У США анонсували дуже гарні новини щодо Patriot для України на саміті НАТО Фото: Системи Patriot будуть передані Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україну на саміті НАТО у Вашингтоні чекають гарні новини щодо постачання систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot.

Про це заявила посолка США при НАТО Джуліанна Сміт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями", - сказала Сміт.

Вона зазначила, що у Вашингтоні "буде великий тиждень". І закликала стежити за "конкретними оголошеннями, які будуть надходити для України, для союзників по НАТО, новинами про оборонне виробництво, про стійкість, про кібербезпеку".

Саміт НАТО

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. Очікується, що у комюніке саміту шлях України до НАТО буде охарактеризований як "незворотній".

За даними CNN, Білий дім підтримує використання слова "незворотній" у підсумковому комюніке, якщо документ також підтвердить, що робота України над демократичними реформами має продовжуватися.

У Вашингтоні також анонсували нові важливі заяви про збільшення військової, політичної та фінансової підтримки України з боку НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Сполучені Штати Америки НАТО
NEWS
Проект комюніке саміту НАТО містить "незворотність" вступу України, - CNN
Проект комюніке саміту НАТО містить "незворотність" вступу України, - CNN
DAILY
В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні
Роман Кот, Мілан Лєліч В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні