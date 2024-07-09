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В США анонсировали очень хорошие новости о Patriot для Украины на саммите НАТО

Украина, Вторник 09 июля 2024 10:39
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В США анонсировали очень хорошие новости о Patriot для Украины на саммите НАТО Фото: Системы Patriot будут переданы Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украину на саммите НАТО в Вашингтоне ждут хорошие новости по поставкам систем противовоздушной обороны, в частности, Patriot.

Об этом заявила посол США при НАТО Джулианна Смит, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Будут свежие новости по ПВО. Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. И мы имеем очень положительный ответ, который поступит в ближайшие дни", - сказала Смит.

Она отметила, что в Вашингтоне "будет большая неделя". И призвала следить за "конкретными объявлениями, поступающими для Украины, для союзников по НАТО, новостями об оборонном производстве, об устойчивости, о кибербезопасности".

Саммит НАТО

Напомним, саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Ожидается, что в коммюнике саммита путь Украины в НАТО будет охарактеризован как "необратимый".

По данным CNN, Белый дом поддерживает использование слова "необратимый" в итоговом коммюнике, если документ также подтвердит, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться.

В Вашингтоне также анонсировались новые важные заявления об увеличении военной, политической и финансовой поддержки Украины со стороны НАТО.

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