ru
ua

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Новости » В мире   

Диалог важен не только для США и России, но и для всего мира, заявил советник Трампа

Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация в скором времени начнут диалог по контролю над вооружениями. Об этом 5 февраля в Вашингтоне заявил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, это важно не только для США и России, но и для всего мира.

"Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам", - заявил О'Брайен.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что ситуация в сфере мировой стратегической стабильности ухудшается, из-за чего есть риск возникновения ядерной войны.

Отметим, в марте в Пентагоне заявили, что РФ может применить ядерное оружие. По словам главы Европейского командования США Кертиса Скапаротти, это часть российской доктрины и способа ведения войны.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерство обороны США заявило об оснащении баллистическими ракетами подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) новыми ядерными боеголовками малой мощности для противодействия России.

На Донбассе при обстреле погибла боевой медик Число жертв коронавируса в Китае превысило 300 человек
Читать все новости