У США анонсували переговори з Росією щодо контролю над озброєннями

Сполучені Штати Америки і Російська Федерація незабаром почнуть діалог щодо контролю над озброєннями. Про це 5 лютого у Вашингтоні заявив радник американського президента з національної безпеки Роберт О'Браєн.

За його словами, це важливо не лише для США та Росії, але й для усього світу.

"Ми повинні протистояти росіянам, але водночас, думаю, ми скоро почнемо переговори щодо контролю над озброєннями та щодо ядерних питань", - заявив О'Браєн.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ Росії раніше заявили, що ситуація у сфері світової стратегічної стабільності погіршується, внаслідок чого є ризик виникнення ядерної війни.

Відзначимо, в березні 2019 року в Пентагоні заявили, що РФ може застосувати ядерну зброю. За словами глави Європейського командування США Кертіса Скапаротті, це частина російської доктрини й способу ведення війни.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерство оборони США остастило балістичними ракетами підводні човни атомного ракетного базування новими ядерними боєголовками малої потужності для протидії Росії.