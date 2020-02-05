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Пентагон заявил о размещении новых ядерных боеголовок для противодействия России

Новости » Общество     05.02.2020 - 08:39
Пентагон заявил о размещении новых ядерных боеголовок для противодействия России
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

США оснастили боеголовками малой мощности баллистические ракеты на подлодках

Министерство обороны США заявило об оснащении баллистических ракет подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) новыми ядерными боеголовками малой мощности. Об это говорится в заявлении заместителя министра обороны США по вопросам политики Джона Руда.

По его словам, в рамках новой ядерной стратегии США от 2018 года Минобороны США было предписано модифицировать небольшое количество боеголовок баллистических ракет на подлодках в связи с заключением о том, что такие потенциальные противники, как Россия, считают, что применение ядерного оружия малой мощности (тактического) может дать им преимущество над США и их союзниками и партнерами.

"ВМС США оснастили боеголовками малой мощности W76-2 баллистические ракеты на подлодках", - говорится в заявлении.

Напомним, Министерство иностранных дел России считает, что ситуация в сфере мировой стратегической стабильности ухудшается, из-за чего есть риск возникновения ядерной войны.

Отметим, в марте в Пентагоне заявили, что РФ может применить ядерное оружие. По словам главы Европейского командования США Кертиса Скапаротти, это часть российской доктрины и способа ведения войны.

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