США активно працюють, щоб не допустити конфлікту між Ізраїлем та Ліваном, - Блінкен

Сполучені Штати активно працюють над тим, щоб уникнути розширення конфлікту між Ізраїлем та Ліваном.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту.

"Що стосується Лівану, то явно не на користь будь-кого - Ізраїлю, Лівану, "Хізболли" - найближчим часом побачити ескалацію в регіоні, яка може перерости в справжній конфлікт", - заявив Блінкен.

За його словами, влада Ізраїлю ясно дала нам зрозуміти, що вони хочуть знайти дипломатичний шлях, який посилить безпеку в регіоні, і це дозволить ізраїльтянам, які залишили свої будинки через бойові дії, повернутися додому.

"Ми інтенсивно працюємо над цим, і робимо це дипломатичним шляхом", - додав держсекретар США.

Що передувало

Учора, 8 січня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль вважає за краще відновити безпеку в районі північного міста Кір'ят-Шмона, не вступаючи у війну з "Хезболлою".

Також наприкінці минулого року міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц попередив "Хезболлу", що ЦАХАЛ вживе заходів, щоб зрушити бойовиків від кордону з Ліваном, якщо атаки не припиняться.

Раніше 6 січня ізраїльські військові завдали ряд ударів по південному Лівану після того, як рано вранці північною частиною Ізраїлю було випущено близько 40 ракет.

20 грудня минулого року винищувачі армії оборони Ізраїлю атакували оперативний командний центр "Хезболли" у Лівані.