США активно работают, чтобы не допустить конфликта между Израилем и Ливаном, - Блинкен

Соединенные Штаты активно работают над тем, чтобы избежать расширения конфликта между Израилем и Ливаном.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

"Что касается Ливана, то явно не в интересах кого-либо – Израиля, Ливана, "Хизболлы" – в ближайшем времени увидеть эскалацию в регионе, которая может перерасти в настоящий конфликт", - заявил Блинкен.

По его словам, власти Израиля ясно дали нам понять, что они хотят найти дипломатический путь, который усилит безопасность в регионе, и это позволит израильтянам, покинувшим свои дома из-за боевых действий, вернуться домой.

"Мы интенсивно работаем над этим, и делаем это дипломатическим путем", - добавил госсекретарь США.

Что предшествовало

Вчера, 8 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль предпочитает восстановить безопасность в районе северного города Кирьят-Шмона, не вступая в войну с "Хезболлой".

Также в конце прошлого года министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил "Хезболлу", что ЦАХАЛ примет меры, чтобы сдвинуть боевиков от границы с Ливаном, если атаки не прекратятся.

Ранее 6 января израильские военные нанесли ряд ударов по южному Ливану после того, как ранним утром по северной части Израиля было выпущено около 40 ракет.

20 декабря прошлого года истребители армии обороны Израиля атаковали оперативный командный центр "Хезболлы" в Ливане.