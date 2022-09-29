США активніше почали закликати Індію та Китай зупинити Путіна від ядерного удару, - Politico

"США та їхні союзники сподіваються згуртувати міжнародну спільноту, щоб надіслати Путіну чіткий сигнал: використання ядерної зброї викличе негативну реакцію навіть із боку друзів Росії", - пише видання.

Зокрема, всередині та за межами адміністрації президента США Джо Байдена зростають заклики залучити Китай та Індію, дві великі держави з тісними зв’язками з Москвою, щоб посилити тиск на Путіна, попередивши про наслідки такого кроку (зокрема, удару по Україні).

"Вони могли б повідомити Путіну, наскільки катастрофічно поганою ідеєю було б будь-яке застосування ядерної зброї...Вони мають це зробити. Я сподіваюся, що вони це зроблять", - сказав виданню американський чиновник, який займається політикою нерозповсюдження.

Він також зазначив, що

Видання пише, що офіційні особи США вважають, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді одними із найбільш перспективних способів змінити думку Путіна, бо вони нібито мають значний вплив на диктатора.

Зазначимо, що США та інші країни посилили розвідувальні дії через постійні загрози ядерного удару з боку Кремля.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні погрожував країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що він нібито "не блефує".

Додамо, як заявив глава Міноборони Олексій Резніков, ризик застосування Росією ядерної зброї проти України є завжди.

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