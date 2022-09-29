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США активнее стали призывать Индию и Китай остановить Путина от ядерного удара, - Politico

Фото: Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В США считают самым эффективным способом остановить Путина от применения ядерного оружия - это убедить лидеров Китая и США повлиять на российского диктатора. Поэтому в Белом доме все чаще стали прибегать к таким действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

"США и их союзники надеются сплотить международное сообщество, чтобы направить Путину четкий сигнал: использование ядерного оружия вызовет негативную реакцию даже со стороны друзей России", - пишет издание.

В частности, внутри и за пределами администрации президента США Джо Байдена растут призывы привлечь Китай и Индию, два больших государства с тесными связями с Москвой, чтобы усилить давление на Путина, предупредив о последствиях такого шага (в частности, удара по Украине).

"Они могли бы сообщить Путину, насколько катастрофически плохой идеей было бы любое применение ядерного оружия... Они должны это сделать. Я надеюсь, что они это сделают", - сказал американский чиновник, занимающийся политикой нераспространения.

Он также отметил, что

Издание пишет, что официальные лица США считают лидера Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди одними из наиболее перспективных способов изменить мнение Путина, поскольку они якобы оказывают значительное влияние на диктатора.

Отметим, что США и другие страны ужесточили разведывательные действия из-за постоянных угроз ядерного удара со стороны Кремля.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин в своем обращении угрожал странам Запада применить ядерное оружие , отметив, что он якобы "не блефует".

Добавим, как заявил глава Минобороны Алексей Резников, риск применения Россией ядерного оружия против Украины есть всегда.

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