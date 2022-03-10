В США 6 тысяч добровольцев хотят защитить Украину. Но их отговаривают

В посольство США обратилось уже 6 тысяч добровольцев, которые хотят защищать Украину. Правительство их отговаривает от участия в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Дипломаты сообщают, что принимают тысячи предложений от добровольцев, желающих воевать за Украину.

"Они действительно считают эту войну несправедливой. И это - не наемники, которые хотят заработать деньги. Это люди доброй воли, которые желают помочь Украине сражаться за свободу. Они чувствуют, что должны поехать и помочь", - рассказал военный атташе Украины в США, генерал-майор Борис Кременецкий.

Отмечается, что американское правительство не рекомендует гражданам США отправляться воевать в Украину, "что поднимает вопросы правового характера и нацбезопасности".

С 24 февраля посольство в Вашингтоне получило предложение от 6000 человек. Большинство из них – это граждане США. Почти половину заявок отклонили, и они даже не дошли до собеседования.

Но у них не было необходимого военного опыта, у некоторых – криминальное прошлое, также были ограничения по возрасту, так как в добровольцы хотел записаться 16-летний юноша и 73-летний мужчина. У некоторых посольство не могло совершить адекватную проверку.

Уже 100 человек прошли все необходимые процедуры. Это ветераны войн в Ираке и Афганистане, с боевым опытом. В том числе и вертолетчики.

Им придется самостоятельно добраться до Польши, пересечь границу в указанном месте со своей защитной экипировкой. Далее – они подпишут контракт с Международным легионом территориальной обороны Украины и смогут получить оружие.