У США 6 тисяч добровольців хочуть захистити Україну. Але їх відмовляють

До посольства США звернулося вже 6 тисяч добровольців, які хочуть захищати Україну. Уряд їх відмовляє від участі в бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Дипломати повідомляють, що приймають тисячі пропозицій від добровольців, які бажають воювати за Україну.

"Вони дійсно вважають цю війну несправедливою. І це - не найманці, які хочуть заробити гроші. Це люди доброї волі, які бажають допомогти Україні боротися за свободу. Вони відчувають, що повинні поїхати та допомогти", - розповів військовий аташе України в США, генерал-майор Борис Кременецький.

Відзначається, що американський уряд не рекомендує громадянам США вирушати воювати в Україну, "що піднімає питання правового характеру і нацбезпеки".

З 24 лютого посольство у Вашингтоні отримало пропозицію від 6000 осіб. Більшість з них - це громадяни США. Майже половину заявок відхилили, і вони навіть не дійшли до співбесіди.

Але у них не було необхідного військового досвіду, у деяких – кримінальне минуле, також були обмеження за віком, оскільки в добровольці хотів записатися 16-річний юнак і 73-річний чоловік. У деяких посольство не могло зробити адекватну перевірку.

Вже 100 осіб пройшли всі необхідні процедури. Це ветерани воєн в Іраку та Афганістані, з бойовим досвідом. В тому числі й вертолітники.

Їм доведеться самостійно дістатися до Польщі, перетнути кордон у зазначеному місці зі своєю захисною екіпіровкою. Далі - вони підпишуть контракт з Міжнародним легіоном територіальної оборони України та зможуть отримати зброю.