У США 6 тисяч добровольців хочуть захистити Україну. Але їх відмовляють
До посольства США звернулося вже 6 тисяч добровольців, які хочуть захищати Україну. Уряд їх відмовляє від участі в бойових діях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Дипломати повідомляють, що приймають тисячі пропозицій від добровольців, які бажають воювати за Україну.
"Вони дійсно вважають цю війну несправедливою. І це - не найманці, які хочуть заробити гроші. Це люди доброї волі, які бажають допомогти Україні боротися за свободу. Вони відчувають, що повинні поїхати та допомогти", - розповів військовий аташе України в США, генерал-майор Борис Кременецький.
Відзначається, що американський уряд не рекомендує громадянам США вирушати воювати в Україну, "що піднімає питання правового характеру і нацбезпеки".
З 24 лютого посольство у Вашингтоні отримало пропозицію від 6000 осіб. Більшість з них - це громадяни США. Майже половину заявок відхилили, і вони навіть не дійшли до співбесіди.
Але у них не було необхідного військового досвіду, у деяких – кримінальне минуле, також були обмеження за віком, оскільки в добровольці хотів записатися 16-річний юнак і 73-річний чоловік. У деяких посольство не могло зробити адекватну перевірку.
Вже 100 осіб пройшли всі необхідні процедури. Це ветерани воєн в Іраку та Афганістані, з бойовим досвідом. В тому числі й вертолітники.
Їм доведеться самостійно дістатися до Польщі, перетнути кордон у зазначеному місці зі своєю захисною екіпіровкою. Далі - вони підпишуть контракт з Міжнародним легіоном територіальної оборони України та зможуть отримати зброю.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США рекомендують громадянам перед поїздкою в Україну залишити зразки ДНК.
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