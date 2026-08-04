У США 25 штатів подали до суду на Трампа через нові тарифи

Минулого місяця США запровадили нові двозначні тарифи для 59 країн та Європейського Союзу. Вашингтон пояснив рішення необхідністю боротися з імпортом товарів, які можуть бути виготовлені із застосуванням примусової праці.

Однак коаліція штатів заявила, що ці аргументи є лише приводом для введення широких мит після того, як Верховний суд США раніше скасував попередні тарифні заходи адміністрації.

Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летіція Джеймс заявила, що після програшу у Верховному суді адміністрація знову намагається підвищити податки для американських сімей та компаній.

"Після програшу у Верховному суді адміністрація знову намагається незаконно підвищити податки для сімей та бізнесу за допомогою нового раунду тарифів", - заявила Джеймс.

У позові беруть участь 25 штатів

До судової справи приєдналися 25 штатів, серед яких Нью-Йорк, Орегон, Каліфорнія, Аризона, Пенсильванія, Мічиган, Вісконсин, Вашингтон та інші.

Позивачі стверджують, що між проблемою примусової праці та запровадженням глобальних тарифів немає прямого зв’язку.

"Немає жодної раціональної відповідності між нібито проблемою примусової праці в міжнародних ланцюгах постачань та загальними глобальними тарифами", - йдеться у позові.

Білий дім захищає тарифну політику Трампа

Адміністрація президента США заявляє, що нові мита є законним інструментом торгівельної політики.

Після повернення до Білого дому Трамп активно використовує тарифи як важіль у переговорах із торгівельними партнерами, заявляючи, що США тривалий час перебували у невигідному становищі у міжнародній торгівлі.

Нові тарифи були запроваджені відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року. Їхній розмір становить від 10% до 12,5%, а під дію заходів потрапили країни, на які припадає близько 99% американського імпорту.

У Білому домі заявили, що США використовують законні повноваження для усунення торгівельних практик, які шкодять американським працівникам та компаніям.