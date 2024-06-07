НАТО розробило великий план оборони на випадок нападу Росії, - Reuters

Північноатлантичний альянс розробив план оборони на випадок можливого нападу Росії. При цьому військовий блок все ще хоче посилити свої можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У них прописано, як Альянс відреагує на напад Росії.

Також уточнюється, що НАТО розробило перші великі плани оборони з часів закінчення Холодної війни

Видання пише, що НАТО поставить перед своїми членами складніші завдання зі зміцнення їхньої протиповітряної оборони, ракет великої дальності та матеріально-технічного потенціалу.

Можлива війна Росії проти НАТО

Після початку війни в Україні країни Заходу занепокоїлися тим, що РФ вирішить вторгнутися і на територію НАТО. При цьому офіційні чиновники Альянсу поки що відкидають таку ідею і кажуть, що не бачать такої можливості найближчим часом.

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що наступними цілями російської агресії можуть бути країни Балтії, Польща або Балкани.

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