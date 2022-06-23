США в 2023 году добудут рекордный объем нефти, - Байден

В июне в США производилось 12 млн баррелей нефти в сутки. По прогнозам, в 2023 году эта цифра несколько увеличится, и по итогам следующего года будет установлен рекорд по объему добычи.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Только в этом месяце США производили 12 млн баррелей нефти в день. Это выше, чем в среднем при моем предшественнике. Мы на пути к установлению нового рекорда в следующем году", - сказал Байден.

Как сообщало РБК-Украина, за первые 100 дней полномасштабной войны против Украины Россия заработала 93 млрд евро на экспорте ископаемого топлива.

Напомним, ранее стало известно, что крупнейшие в Европе покупатели российского газа стремятся найти альтернативные источники топлива и планируют сжигать большее количества угля. Это необходимо, чтобы справиться с сокращением поставок газа из России.

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