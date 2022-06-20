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Европа возвращается к углю из-за отказа России поставлять газ, - Reuters

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Берлин, Понедельник 20 июня 2022 15:15
Европа возвращается к углю из-за отказа России поставлять газ, - Reuters Фото: поставки газа в Европу сокращаются, и ЕС переходит на уголь (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Крупнейшие в Европе покупатели российского газа стремятся найти альтернативные источники топлива и планируют сжигать большее количества угля. Это необходимо, чтобы справиться с сокращением поставок газа из России, которое грозит энергетическим кризисом зимой, если хранилища не будут заполнены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Итальянская Eni заявила, что была проинформирована российским "Газпромом" о том, что в понедельник она получит только часть своего запроса на поставку газа, что подтолкнуло страну к объявлению режима повышенной готовности, что приведет к экономии газа.

Германия, которая также столкнулась с сокращением поставок российского газа, объявила в воскресенье о плане по увеличению объемов хранения газа и заявила, что может перезапустить угольные электростанции, от которых она стремилась постепенно отказаться.

"Это болезненно, но в этой ситуации просто необходимо сократить потребление газа", - сказал министр экономики Роберт Хабек, член партии "Зеленых", которая настаивала на более быстром отказе от угля, который производит больше парниковых газов.

"Но если мы этого не сделаем, то рискуем, что в конце года к зимнему сезону хранилища не будут заполнены. И тогда нас можно будет шантажировать на политическом уровне", - сказал он.

Энергетический кризис усугубляет головную боль европейских политиков, уже беспокоящихся о росте инфляции в счетах за электроэнергию и цен на продукты питания.

Газовый контракт в Нидерландах на ближайший месяц торговался в понедельник по цене около 127 евро за мегаватт-час, что более чем на 50% больше, чем в начале 2022 года.

Исполнительный директор крупнейшего производителя электроэнергии в Германии RWE Маркус Креббер заявил, что цены на электроэнергию могут вернуться к более низкому уровню через три-пять лет, что приведет к сокращению расходов домашних хозяйств и ухудшению экономических перспектив.

Потоки российского газа в Германию по газопроводу "Северный поток-1", основному маршруту, снабжающему крупнейшую экономику Европы, в понедельник по-прежнему работали примерно на 40% от пропускной способности, хотя с начала прошлой недели они увеличились.

Eni и немецкая энергокомпания Uniper заявили, что получают меньше, чем законтрактованные объемы российского газа.

Напомним, "Газпром" 14 июня заявил, что резко снизит поставки газа через "Северный поток - 1". Причиной стала задержка с ремонтом агрегатов компанией Siemens.

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