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США в 2023 році добудуть рекордний обсяг нафти, - Байден

Президент США Джо Байден (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

У червні в США вироблялося 12 млн барелів нафти на добу. За прогнозами, в 2023 році ця цифра дещо збільшиться, і за підсумками наступного року буде встановлено рекорд за обсягом видобутку.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Тільки в цьому місяці США виробляли 12 млн барелів нафти в день. Це вище, ніж у середньому при моєму попереднику. Ми на шляху до встановлення нового рекорду в наступному році", - сказав Байден.

Як повідомляло РБК-Україна, за перші 100 днів повномасштабної війни проти України Росія заробила 93 млрд євро на експорті викопного палива.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що найбільші в Європі покупці російського газу прагнуть знайти альтернативні джерела палива і планують спалювати більшу кількість вугілля. Це необхідно, щоб впоратися зі скороченням поставок газу з Росії.

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Джозеф БайденНафта