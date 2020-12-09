ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США 17 штатов поддержали иск Техаса о пересмотре итогов выборов

Автор: Инна Собора

В США 17 штатов подали в Верховный суд документ, который касается президентских выборов. В документе штаты поддержали иск Техаса о пересмотре президентских выборов.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом власти штатов выступают за отмену итогов выборов президента страны, согласно которым победил демократ Джо Байден.

Ранее генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Верховный суд Соединенных Штатов с просьбой признать недействительными итоги выборов в четырех штатах, где победил Байден. Иск был продан против Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина.

Напомним, 21 ноября штат Джорджия сертифицировал результаты выборов президента США, утвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена. Он набрал на 12 670 голосов больше.

Затем штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в штате Джорджия.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты Америкивыборы