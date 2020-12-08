ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Верховный суд США просят отменить итоги выборов в четырех штатах

Техас, Вторник 08 декабря 2020 20:59
Верховный суд США просят отменить итоги выборов в четырех штатах
Фото: Кен Пакстон (flickr.com/globalgamingbusiness)
Автор: РБК-Украина

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Верховный суд Соединенных Штатов с просьбой признать недействительными итоги выборов в четырех штатах, где победу одержал кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Иск был продан против Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пакстона.

"Эти четыре штата воспользовались пандемией, чтобы оправдать игнорирование федеральных законов и законов штата о голосовании, таким образом они исказили результаты всеобщих выборов 2020 года", - говорится в заявлении.

По его мнению, в штатах не соблюдали нормы, касающиеся обработки бюллетеней, в том числе присланных по почте.

При этом прокурор заявил, что власти Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина "подорвали веру" в честность выборов в США, поставили под сомнения итоги голосования, а также нарушили конституцию страны.

Напомним, 21 ноября штат Джорджия сертифицировал результаты выборов президента США, утвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена. Он набрал на 12 670 голосов больше.

Затем штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в штате Джорджия.

7 декабря после очередного пересчета голосов штат Джорджия официально утвердил Джо Байдена победителем выборов президента США.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире выборыВыборы в США

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь