Верховный суд США просят отменить итоги выборов в четырех штатах

Фото: Кен Пакстон (flickr.com/globalgamingbusiness)

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Верховный суд Соединенных Штатов с просьбой признать недействительными итоги выборов в четырех штатах, где победу одержал кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Иск был продан против Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пакстона.

"Эти четыре штата воспользовались пандемией, чтобы оправдать игнорирование федеральных законов и законов штата о голосовании, таким образом они исказили результаты всеобщих выборов 2020 года", - говорится в заявлении.

По его мнению, в штатах не соблюдали нормы, касающиеся обработки бюллетеней, в том числе присланных по почте.

При этом прокурор заявил, что власти Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина "подорвали веру" в честность выборов в США, поставили под сомнения итоги голосования, а также нарушили конституцию страны.

Напомним, 21 ноября штат Джорджия сертифицировал результаты выборов президента США, утвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена. Он набрал на 12 670 голосов больше.

Затем штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в штате Джорджия.

7 декабря после очередного пересчета голосов штат Джорджия официально утвердил Джо Байдена победителем выборов президента США.