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В США 17 штатов поддержали иск Техаса о пересмотре итогов выборов

Среда 09 декабря 2020 22:59
В США 17 штатов поддержали иск Техаса о пересмотре итогов выборов
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

В США 17 штатов подали в Верховный суд документ, который касается президентских выборов. В документе штаты поддержали иск Техаса о пересмотре президентских выборов.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом власти штатов выступают за отмену итогов выборов президента страны, согласно которым победил демократ Джо Байден.

Ранее генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Верховный суд Соединенных Штатов с просьбой признать недействительными итоги выборов в четырех штатах, где победил Байден. Иск был продан против Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина.

Напомним, 21 ноября штат Джорджия сертифицировал результаты выборов президента США, утвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена. Он набрал на 12 670 голосов больше.

Затем штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в штате Джорджия.

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