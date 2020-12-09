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В США 17 штатів підтримали позов Техасу про перегляд підсумків виборів

Середа 09 грудня 2020 22:59
В США 17 штатів підтримали позов Техасу про перегляд підсумків виборів
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

У США 17 штатів подали до Верховного суду документ, який стосується президентських виборів. У документі штати підтримали позов Техасу про перегляд президентських виборів.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином влада штатів виступає за скасування підсумків виборів президента країни, згідно з якими переміг демократ Джо Байден.

Раніше генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон звернувся у Верховний суд Сполучених Штатів з проханням визнати недійсними підсумки виборів у чотирьох штатах, де переміг Байден. Позов був проданий проти Джорджії, Мічигану, Пенсільванії і Вісконсіна.

Нагадаємо, 21 листопада штат Джорджія сертифікував результати виборів президента США, затвердивши перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. Він набрав на 12 670 голосів більше.

Потім штаб чинного президента США Дональда Трампа подав позов з вимогою визнати недійсними результати президентських виборів в штаті Джорджія.

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