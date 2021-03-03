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Срыв операции по "вагнеровцам": ГБР анонсировало результаты дела в ближайшее время

Автор: Юлия Струк

И.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал, что результаты дела о срыве операции по "вагнеровцам" будут в ближайшее время. Дело активно расследуется.

Об этом он сказал в ходе отчета о работе ведомства.

Сухачев таким образом ответил на вопрос народного депутата Гео Лероса, когда в рамках расследования дела о срыве операции по "вагнеровцам" будет допрошен руководитель офиса президента Андрей Ермак.

"Следователи ГБР проводят постоянную работу, ежедневную, ежечасную по указанному уголовному производству. В том числе, допросы лиц, которых вы указали... Следствие продолжается, и в ближайшее время мы дадим результат", - подчеркнул и.о. директора бюро.

Напомним, в начале октября регламентный комитет Рады поддержал создание временной следственной комиссией по ситуации с наемниками частной военной компании "Вагнера" в Беларуси. Речь идет об инциденте в июле-августе 2020 года. Однако до сих пор эта ВСК не создана.

Как писало РБК-Украина, ГБР открыло несколько дел по факту срыва возможной операции по "вагнеровцам".

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что это была спецоперация, но не украинская.

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Новости Украины спецоперацияГБР
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