Срыв операции по "вагнеровцам": ГБР анонсировало результаты дела в ближайшее время

И.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал, что результаты дела о срыве операции по "вагнеровцам" будут в ближайшее время. Дело активно расследуется.

Об этом он сказал в ходе отчета о работе ведомства.

Сухачев таким образом ответил на вопрос народного депутата Гео Лероса, когда в рамках расследования дела о срыве операции по "вагнеровцам" будет допрошен руководитель офиса президента Андрей Ермак. "Следователи ГБР проводят постоянную работу, ежедневную, ежечасную по указанному уголовному производству. В том числе, допросы лиц, которых вы указали... Следствие продолжается, и в ближайшее время мы дадим результат", - подчеркнул и.о. директора бюро.