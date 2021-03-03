Зрив операції по "вагнерівцям": ДБР анонсувало результати справи найближчим часом

В.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов анонсував, що результати справи про зрив операції по "вагнерівцям" будуть найближчим часом. Справа активно розслідується.
Сухачов таким чином відповів на запитання народного депутата Гео Лероса, коли в рамках розслідування справи про зрив операції по "вагнерівцям" буде допитаний керівник офісу президента Андрій Єрмак.
"Слідчі ДБР проводять постійну роботу, щоденну, щогодинну по вказаному кримінальному провадженню. У тому числі допити осіб, яких ви вказали... Слідство триває, і найближчим часом ми дамо результат", - підкреслив в.о. директора бюро.
Нагадаємо, на початку жовтня регламентний комітет Ради підтримав створення тимчасової слідчої комісії по ситуації з найманцями приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусі. Йдеться про інцидент в липні-серпні 2020 року. Однак досі ця ТСК не створена.
Як писало РБК-Україна, ДБР відкрило кілька справ за фактом зриву можливої операції по "вагнерівцям".
Глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що це була спецоперація, але не українська.