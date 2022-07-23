Сроки зернового соглашения будут обновляться автоматически, - Минобороны Турции

У соглашения по зерновому коридору нет крайних сроков, оно будет обновляться автоматически.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk , об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что сделка будет обновляться автоматически, если не будет проблем и возражений.

"Мы не ограничивали соглашение таким периодом, некоторые цифры были упомянуты в начале, но мы не поднимаем этот вопрос на данном этапе, мы предлагаем, чтобы это соглашение было сохранено и продолжалось до тех пор, пока продолжается работа (в рамках соглашений - ред.)", - сказал Акар.

Министр заявил, что в рамках "продуктовой сделки" за безопасным входом и выходом судов с зерном из украинских портов будет следить турецкая сторона.

"Турция будет контролировать все корабли перед входом и выходом из проливов, опять же, совместно с нашими партнерами. Они будут контролироваться Турцией в соответствии с соглашением, которое мы здесь подписали… Мы будем следить за безопасным входом и выходом судов из украинских портов в рамках плана. В настоящее время у нас нет нужды в разминировании", - сказал Акар.

Ранее сообщалось, что сделка будет действовать в течение 120 дней с возможностью продления на такой же срок. При этом генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что "продуктовая сделка" будет действовать в течение трех месяцев.

Напомним, вчера в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре".

Генсек ООН заявил, что для мониторинга за экспортом будет создан координационный центр.

При этом, по данным ООН, первые поставки украинского зерна могут начаться уже в эту субботу.

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