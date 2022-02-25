Терміново в укриття. У Києві оголошено загрозу авіаудару

У Києві знову оголошена загроза авіаційного удару. Всім, хто знаходиться в місті, потрібно пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"Увага - загроза авіаудару!!! Всім терміново піти в укриття!",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві біля ТЕЦ-6 на Троєщині сталася серія вибухів. Також ЗМІ повідомляли про нібито її руйнування, але інформація не підтвердилася.

Крім того, сьогодні мер столиці Віталій Кличко закликав мешканців міста не виходити із будинків. Оскільки місто вступило у фазу оборони.