Терміново надайте зброю: посол України особисто звернувся до глави МЗС Німеччини
Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав главу МЗС Німеччини Анналену Бербок, щоб Берлін схвалив постачання зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ. З таких проханням він виступив напередодні її візиту до Києва та Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.
За його словами, які наводить видання, небажання чи навіть відмова глави МЗС Німеччини і всього нового федерального уряду від постачання зброї "дуже розчаровує та засмучує".
"Люди в Україні вкрай розчаровані. Тепер настав момент істини щодо того, хто справжній товариш", - сказав Мельник.
Він зазначив, в Україні знають, що коаліційна угода між СДПН, "зеленими" та СвДП передбачає обмежувальну політику щодо експорту зброї, яка не дозволяє постачати зброю в кризові райони.
"Але цей політичний документ не є Біблією. І зараз світ стоїть перед найбільшою небезпекою величезної війни посеред Європи, найгіршої з 1945 року. Державності України загрожує президент РФ Володимир Путін. Українці мають право на самооборону", - наголосив Мельник.
Посол зазначив, що у кримінальному законодавстві Німеччини є склад злочину за "ненадання допомоги" та підкреслив, що той самий основний принцип застосовується і у міждержавних відносинах.
"Тому я звертаюся до уряду Німеччини, і особисто до міністра закордонних справ Анналени Бербок з вимогою терміново надати допомогу Україні і поставити необхідне оборонне озброєння", - заявив він.
Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині вже наголошував, що Берлін повинен надати Києву оборонне озброєння. За його словами, Німеччина несе моральну відповідальність за майбутнє України.
Раніше повідомлялося, що позиція нового уряду Німеччини щодо постачання зброї Україні не змінилася.
Разом з тим, міністр оборони України Олексій Резніков висловив сподівання, що новий уряд Німеччини змінить свою позицію щодо постачання озброєнь.