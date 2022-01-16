Терміново надайте зброю: посол України особисто звернувся до глави МЗС Німеччини 

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав главу МЗС Німеччини Анналену Бербок, щоб Берлін схвалив постачання зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ. З таких проханням він виступив напередодні її візиту до Києва та Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За його словами, які наводить видання, небажання чи навіть відмова глави МЗС Німеччини і всього нового федерального уряду від постачання зброї "дуже розчаровує та засмучує".

"Люди в Україні вкрай розчаровані. Тепер настав момент істини щодо того, хто справжній товариш", - сказав Мельник.

Він зазначив, в Україні знають, що коаліційна угода між СДПН, "зеленими" та СвДП передбачає обмежувальну політику щодо експорту зброї, яка не дозволяє постачати зброю в кризові райони.

"Але цей політичний документ не є Біблією. І зараз світ стоїть перед найбільшою небезпекою величезної війни посеред Європи, найгіршої з 1945 року. Державності України загрожує президент РФ Володимир Путін. Українці мають право на самооборону", - наголосив Мельник.

Посол зазначив, що у кримінальному законодавстві Німеччини є склад злочину за "ненадання допомоги" та підкреслив, що той самий основний принцип застосовується і у міждержавних відносинах.

"Тому я звертаюся до уряду Німеччини, і особисто до міністра закордонних справ Анналени Бербок з вимогою терміново надати допомогу Україні і поставити необхідне оборонне озброєння", - заявив він.