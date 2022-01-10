"У нас есть право на самооборону". Украина просит у Германии оборонительное вооружение

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин должен продать Киеву оборонительное вооружение. По его словам, Германия несет моральную ответственность за будущее Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Spiegel .

По его словам, Германия "несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль".

"Мы призываем правительство Германии отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону", - сказал он.

Посол считает, что нежелание Берлина предоставлять оружие Киеву может негативно отразиться на состоянии отношений Украины и Германии.