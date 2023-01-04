Срна проведе переговори про продаж Мудрика конкуренту "Арсенала", – інсайдер

Українець всерйоз зацікавив лондонський "Челсі". Незабаром директор з футболу "гірників" Даріо Срна проведе перемовини з "пенсіонерами". Хорват нібито полетить на Туманний Альбіон для перемовин цього тижня.

"Челсі" та "Шахтар" обговорять питання Мудрика в найближчі 24 години. Також "Арсенал" веде переговори та залишається пріоритетом гравця", – відзначив Романо, привівши оцінку "синіми" українця як "ідеального вінгера" для свого проекту.

Раніше "каноніри" відправили "Шахтарю" покращену пропозицію щодо трансферу Мудрика. Лідер АПЛ готовий віддати за вінгера орієнтовно 50 млн євро плюс бонуси. Персональні умови переходу з українським таланом "Арсенал" вже узгодив.

У нинішньому сезоні Михайло Мудрик провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 8 результативних передач. Статистика в Лізі чемпіонів – 6 поєдинків, 3 голи, 2 асисти.