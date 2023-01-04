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Срна проведе переговори про продаж Мудрика конкуренту "Арсенала", – інсайдер

Фото: Михайло Мудрик зібрався у чемпіонат Англії (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Арсенал" зіткнувся з несподіваною конкуренцією у питанні трансферу вінгера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика.

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

Українець всерйоз зацікавив лондонський "Челсі". Незабаром директор з футболу "гірників" Даріо Срна проведе перемовини з "пенсіонерами". Хорват нібито полетить на Туманний Альбіон для перемовин цього тижня.

"Челсі" та "Шахтар" обговорять питання Мудрика в найближчі 24 години. Також "Арсенал" веде переговори та залишається пріоритетом гравця", – відзначив Романо, привівши оцінку "синіми" українця як "ідеального вінгера" для свого проекту.

Раніше "каноніри" відправили "Шахтарю" покращену пропозицію щодо трансферу Мудрика. Лідер АПЛ готовий віддати за вінгера орієнтовно 50 млн євро плюс бонуси. Персональні умови переходу з українським таланом "Арсенал" вже узгодив.

У нинішньому сезоні Михайло Мудрик провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 8 результативних передач. Статистика в Лізі чемпіонів – 6 поєдинків, 3 голи, 2 асисти.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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