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Срна проведет переговоры о продаже Мудрика конкуренту "Арсенала", – инсайдер

Фото: Михаил Мудрик собрался в чемпионат Англии (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Арсенал" столкнулся с неожиданной конкуренцией по вопросу трансфера вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.

Об этом заявил журналист Фабрbцио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

Украинец всерьез заинтересовал лондонский "Челси". Вскоре директор по футболу "горняков" Дарио Срна проведет переговоры с "пенсионерами". Хорват якобы полетит на Туманный Альбион для переговоров на этой неделе.

"Челси" и "Шахтер" обсудят вопрос Мудрика в ближайшие 24 часа. "Арсенал" ведет переговоры и остается приоритетом игрока", – отметил Романо, приведя оценку "синими" украинца как "идеального вингера" для своего проекта.

Ранее "канониры" отправили "Шахтеру" улучшенное предложение по трансферу Мудрика. Лидер АПЛ готов отдать за вингера ориентировочно 50 млн евро плюс бонусы. Персональные условия перехода с украинским талантом "Арсенал" уже согласовал.

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач. Статистика в Лиге чемпионов – 6 поединков, 3 гола, 2 ассиста.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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